L'orto come una scuola, lezioni ai bambini

PIEVE D'OLMI (10 gennaio 2020) - Piergiuseppe Agosti, ha 68 anni e da quando è andato in pensione si dedica a tempo pieno ad una sua grande passione: coltivare l’orto. Tiene in ordine un appezzamento di terreno comunale, di fianco alle ex case popolari di via Primo Maggio, e nei prossimi mesi cercherà di insegnare tutti i suoi segreti ai bambini della scuola materna. Il super volontario infatti, non appena arriverà la bella stagione, farà vedere ai piccoli dell’asilo come coltivare zucchine, pomodori, melanzane, insalata. Insomma tutte le prelibate verdure che ogni primavera arrivano in tavola, facendo capire loro come da semi e piantine nascano poi i frutti. Come ogni anno il Comune, guidato dal sindaco Attilio Zabert ha aperto un bando per attivare il cosiddetto orto sociale. «L’ente locale – spiega il primo cittadino – ha questo appezzamento di terreno di fianco alle case popolari che al momento non sono abitate che diamo ad una persona del paese affinché possa farci un orticello. In più abbiamo chiesto la disponibilità per attivare un progetto con la scuola in modo tale da fare alcune lezioni sul campo per far vedere ai bambini come si coltivano le verdure». Se dunque da un lato viene consegnato un pezzo di terreno per ricavarne verdure di stagione, dall’altro la zona viene completamente tenuta pulita ed in ordine.

