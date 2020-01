Ingegnere e regista: Giulia, la gavetta e il premio

MONTICELLI D'ONGINA (10 gennaio 2020) - Si è laureata in ingegneria al Politecnico di Milano, ma non ha mai abbandonato la passione per il cinema e il suo più grande desiderio: diventare regista. Dopo quella che definisce «lunga gavetta» e un cambio di rotta negli studi che l’ha portata ad iscriversi alla Civica scuola di cinema di Milano, la 31enne Giulia Germiniasi ci è riuscita. E pochi giorni fa per lei è arrivato anche il primo grande riconoscimento: il film documentario Italia 70 – 10 anni di Piombo, per il quale ha lavorato come aiuto regista, ha vinto il Lecce Film Fest. «Fin da bambina ero affascinante dalle riprese e ricordo che usavo spesso la telecamera di papà – racconta la monticellese, figlia dell’ex sindaco Roberto Germiniasi –. Inizialmente però i miei studi sono andati in un’altra direzione, più che altro perché ho pensato alle opportunità professionali: temevo che senza conoscenze entrare nel mondo del cinema fosse impossibile. Ma il mio sogno è sempre rimasto lo stesso e così tre anni fa ho deciso di tentare, iscrivendomi alla scuola di Milano. Nel frattempo ho iniziato a lavorare nel settore partendo dal basso: facevo la runner (chi si occupa dello spostamento del materiale sui set, ndr). Sono fiera della mia gavetta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO