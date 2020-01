Raccolta oli e grassi alimentari esausti, completato il posizionamento dei contenitori nei quartieri

CREMONA (9 gennaio 2020) - Completato il posizionamento degli appositi contenitori stradali a tenuta stagna nei quali i cittadini possono conferire comodamente, vicino a casa, oli e grassi alimentari esausti senza effettuare alcuna operazione di travaso. Nel frattempo si è già provveduto ad inviare a tutti i presidenti dei Comitati di Quartiere e agli amministratori di condominio il materiale con le informazioni riguardanti l’olio esausto, i problemi che provoca se non smaltito correttamente, nonché le indicazioni su come effettuare la raccolta. Nei volantini distribuiti sono inoltre riportati i benefici che comporta il riciclo di questo particolare rifiuto domestico (vedi qui). La collocazione dei raccoglitori nei vari quartieri è la seguente:

QUARTIERE 1 Piazza Ragazzi ‘99 e via Fabio Filzi (nei pressi del supermercato)



QUARTIERE 2 Via Boschetto piazzetta civico n° 93



QUARTIERE 3 Via Gaetani



QUARTIERE 4 Via Busini



QUARTIERE 9 Via Cadore angolo via del Sale



QUARTIERE 10 Piazza Cazzani angolo via Chiese e via Burchielli angolo via Bugada



QUARTIERE 11 Via Maffi angolo via Postumia e piazza De Lera



QUARTIERE 7 Via Corazzini, parcheggio



QUARTIERE 14 Via S. Felice nei pressi del campo di calcio



QUARTIERE 15 Parco Rosa Mariani



QUARTIERE 5 Piazza Madre Agata Carelli e via Legione Ceccopieri



QUARTIERE 6 Via Caprera civico, 34.

Questa nuova modalità promossa dal Comune di Cremona in collaborazione con Linea Gestioni S.r.l. integra quella già svolta nelle attività commerciali e la possibilità di conferimento, già in essere, presso la piattaforma per la raccolta differenziata di San Rocco. L’avvio del nuovo servizio è frutto di un processo di condivisione, un esempio di progetto partecipato che ha visto il coinvolgimento dei Comitati di Quartiere, andando così a conciliare un indirizzo a tutela dell’ambiente da parte dell’Amministrazione ed esigenze espresse dai residenti. Un’iniziativa importante in quanto ridurrà innanzitutto l’immissione, attraverso la rete fognaria, di sostanze inquinanti, a beneficio dunque dell’ambiente e della salute, al quale si aggiunge, in un’ottica di economia circolare, il riutilizzo dell’olio vegetale.

Il servizio viene proposto sulla scorta di esperienze maturate da Linea Gestioni s.r.l. in altri ambiti territoriali: per ora sarà a livello sperimentale e non inciderà, anche a regime, sui costi della raccolta dei rifiuti. Le zone più opportune dove posizionare i contenitori sono state individuate con i presidenti dei Comitati di quartiere. Dopo la valutazione dei risultati di questa fase sperimentale (tenuto conto che, con il sistema a regime, l’esperienza maturata in altri Comuni indica la necessità di posare un contenitore ogni 1000 abitanti), saranno installati altri raccoglitori, laddove necessario, nelle postazioni già stabilite ed eventualmente individuati ulteriori luoghi dove posizionarne di nuovi.

Questo nuovo servizio, oltre a non incidere sui costi della raccolta, va a favore della collettività, in quanto gli impianti di depurazione delle acque reflue funzioneranno meglio senza l’apporto di queste sostanze. Per tale motivo Padania Acque, gestore della fognatura e degli impianti di depurazione, riconoscendo l’importanza di questo intervento migliorativo, come compensazione dei benefici anche economici ottenuti in fase di depurazione, si farà carico della messa in funzione e manutenzione della fontana di piazza Cadorna e di quella al centro dei giardini di piazza Roma.

“La finalità è avviare una collaborazione che premia i cittadini per la loro attenzione all’ambiente e rappresenta un esempio di economia circolare, che ha come parola chiave il riuso e che adotta modalità alternative per fermare lo spreco di materia prima, promuovendo la produzione efficiente ed il riciclo. Infatti, gli oli e i grassi raccolti saranno avviati al recupero e riutilizzati per varie produzioni”, dichiara Maurizio Manzi, assessore con delega alla gestione integrata dei rifiuti urbani.

