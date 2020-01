Degli Angeli (M5S Lombardia): «Abbiamo restituito ai cittadini oltre 360.000 euro»

MILANO (9 gennaio 2019) - Restituire al cittadino una parte delle indennità a beneficio dei giovani e delle piccole e medie imprese. Questo è l'obiettivo che ha mosso i consiglieri regionali del M5S a restituire parte delle indennità ricevute: «34.651 euro è la cifra che ho restituito ai cittadini lombardi, grazie al taglio del mio stipendio di consigliere regionale da aprile 2018 a novembre 2019 - ha dichiarato Marco Degli Angeli -. In questi mesi di legislatura, insieme agli altri portavoce regionali del Movimento 5 Stelle abbiamo restituito oltre 360.000 euro. Nella scorsa legislatura le nostre restituzioni, che hanno sfiorato la somma di oltre un milione e mezzo di euro, sono andate al fondo Intraprendo, in questa andrà ad incrementare la dotazione finanziaria del Bando Archè che sostiene le nuove realtà imprenditoriali lombarde, MPMI o liberi professionisti, attraverso il finanziamento di Piani di avvio attività o di Piani di consolidamento. Con questa misura si vuole cercare di stimolare la creatività imprenditoriale e dare una possibilità ai tanti giovani o disoccupati che vorrebbero trovare un impiego. I soldi della politica ritornano indietro e vengono dati ai cittadini per creare nuova occupazione. Restituire al cittadino una parte delle nostre indennità a beneficio dei nostri giovani e delle piccole e medie imprese che sono una parte fondamentale del tessuto imprenditoriale lombardo, è il nostro sostegno tangibile a chi quotidianamente lavora e si rimbocca le maniche».

