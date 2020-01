Tradito dalla somiglianza con Checco Zalone, rapinatore condannato

CREMONA (9 gennaio 2020) - Secondo gli inquirenti ha alle spalle una serie di rapine in numerose città lombarde, tra cui Cremona, il rapinatore sosia dell’attore Checco Zalone, condannato ieri a 11 di reclusione dal tribunale di Pavia. Secondo quanto emerso nelle scorse ore a incastrare il malvivente è stata proprio la sua grande somiglianza con Zalone: le vittime delle rapine lo hanno riconosciuto con una certa facilità. Si tratta di un 33enne di Landraiano (Pavia). Sempre secondo gli inquirenti, per far fronte alla somiglianza con l’attore, divenuta per lui un problema, il 33enne aveva iniziato a celare il proprio viso con una maschera. Una precauzione che non è stata sufficiente ad evitargli prima l’arresto e poi il conto, salato, presentato dalla giustizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO