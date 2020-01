In mongolfiera dalla Germania, atterraggio a sorpresa

SACANDOLARA RIPA D'OGLIO (9 gennaio 2020) - Da Ulma, in Germania, a Scandolara Ripa d’Oglio in mongolfiera. Due ragazzi e una ragazza di nazionalità tedesca sono atterrati nel paese in riva all’Oglio, molto probabilmente per sbaglio. Forse erano diretti al raduno internazionale di mongolfiere a Mondovì (Cuneo). Ma l’insolito atterraggio ha creato molta curiosità e un’accoglienza straordinaria da parte della popolazione rivierasca. «Da casa – racconta Stefano Soldi – ho visto che una mongolfiera stava scendendo di quota. Allora ho preso la macchina e sono andato a vedere». E con lui moltissimi scandolaresi. Anche il sindaco Angiolino Zanini ha assistito allo straordinario evento.

