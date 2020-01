Abolita l'Irap regionale per piccole e medie sale cinematografiche

MILANO (8 gennaio 2020) - Regione Lombardia ha introdotto un’agevolazione fiscale per le micro, piccole e medie imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica. Lo prevede la legge di stabilità 2020-2022. Per tale triennio è stata abolita l’aliquota Irap di competenza regionale. "L’agevolazione introdotta con la Legge di stabilità - ha precisato l’assessore regionale all’Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli - è una misura valida per l’intero triennio 2020-2022 e non è una misura indiscriminata, ma sostiene concretamente le piccole sale cinematografiche che sopravvivono coraggiosamente al generalizzato calo degli spettatori".

Nella visione della Regione si tratta di "un segnale di attenzione importante verso le piccole e piccolissime realtà che fanno cultura, sono luoghi di aggregazione e contribuiscono alla tenuta della socialità di una comunità territoriale attraverso la loro attività di proiezione cinematografica".

All’abolizione dell’Irap regionale "vanno sommati i 2,4 milioni di euro di contributi appena stanziati per soggetti privati (micro, piccole e medie imprese) e pubblici (province, comuni, comunità montane, unioni di comuni) per l’apertura di nuove sale cinematografiche, il ripristino di sale inattive, l’ampliamento di sale esistenti o la creazione di nuove sale. Si tratta di un’ulteriore testimonianza della grande attenzione verso questo settore da parte di Regione Lombardia e, in particolare, dell’assessorato alla Cultura che mi onoro di guidare".

