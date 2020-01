Famiglia intossicata dal monossido

ROBECCO D'OGLIO (8 gennaio 2020) - Una famiglia di origine pakistana - genitori (classe '81 e '86), due bambine di cinque anni, una di 12 e i fratelli di 14 e 16 anni - è rimasta intossicata dal monossido di carbonio nella notte in una abitazione di Robecco d'Oglio. Stando a quanto si è appreso si tratterebbe solo di un principio di avvelenamento tanto che quando sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri i componenti della famiglia erano lucidi e non hanno avuto bisogno di trattamento in camera iperbarica. Le esalazioni sarebbero provenute da una stufa a legna. Indagano i militari dell'arma.

