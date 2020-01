Ospedale: cancer center, scatto decisivo

CREMONA (8 gennaio 2020) - L’ospedale Maggiore ha revocato a Infrastrutture Lombarde Spa l’incarico di appaltare i lavori per la realizzazione del cancer center, l’area oncologica multidisciplinare già ammessa a finanziamento del ministero della Salute per sette milioni e 30 mila euro, mentre i restanti 370 mila sono a carico di Regione Lombardia. Il progetto esecutivo è stato approvato nel marzo del 2018 e a dicembre l’allora direttore generale Camillo Rossi aveva affidato l’incarico di stazione appaltante alla Spa partecipata al 100% da Regione Lombardia e amministrata da Giuliano Capetti, Forza Italia. Il nuovo direttore Giuseppe Rossi qualche giorno fa ha firmato il decreto con cui l’ospedale torna su quella scelta. «La ripresa in capo ad Asst di Cremona delle funzioni di stazione appaltante per la realizzazione dei lavori del cancer center — spiega il Dg Rossi — è motivata esclusivamente dal fatto che, rispetto al 2018, sono cambiate le condizioni. L’incremento della dotazione dell’Ufficio Tecnico, con l’assunzione a tempo indeterminato di un ingegnere, consente oggi una maggior agevolezza. Tradotto in pratica, per Asst di Cremona significa la possibilità di gestire direttamente sia il percorso amministrativo sia la direzione dei lavori. È importante ricordare — sottolinea Rossi — che il progetto cancer center è strategico e prevede l’allineamento al quarto piano dell’Ospedale di Cremona di tutte le attività oncologiche. Ciò a vantaggio della logistica e del comfort dei pazienti che troveranno così un punto unico di accesso ad una filiera di cura oncologica completa: dagli screening, alla diagnostica e alla terapia al supporto psicologico». Il primo step del progetto ha già trovato compimento nella realizzazione dell’Area Donna al quarto piano dell’ospedale, dove esiste un percorso unico e predefinito dedicato alle donne e al trattamento delle patologie senologiche e ginecologiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO