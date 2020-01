Cinghiale in cortile, incontro e paura

MONTICELLI/CASTELVETRO (8 gennaio 2020) - Un gruppo di cinghiali, mamma con i suoi cuccioli, si aggira da qualche giorno nella Bassa Piacentina. E fin qui nulla di poi così insolito, non fosse che nella serata dell'Epifania, in via Bassanine una famiglia si è ritrovata in cortile proprio un cinghiale di grosse dimensioni. Probabilmente la madre del piccolo branco. L’abitazione in questione è situata lungo la strada che da Croce Santo Spirito di Castelvetro porta a Fogarole di Monticelli, di fronte all’agriturismo. «A vedere per prima il cinghiale è stata mia nipote che ha tre anni – racconta la proprietaria di casa –. La bambina si trovava nel cortile più piccolo (in sicurezza e a debita distanza, ndr) e ci ha indicato l’animale che era nel cortile più grande. Non sono riuscita a fotografarlo perché c’era nebbia e il cinghiale, abbastanza grande, è poi scappato passando sotto la rete di recinzione. Mio marito, in seguito, ha visto nel campo vicino anche le impronte dei piccoli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO