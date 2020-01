Dal prossimo anno scolastico un unico trasporto per le scuole Virgilio e Campi

CREMONA (7 gennaio 2020) - Dall’anno scolastico 2020-2021 sarà possibile utilizzare un unico mezzo di trasporto per gli studenti che frequentano le scuole secondarie di primo grado Virgilio e Campi. E’ questa la soluzione individuata in un apposito incontro, avvenuto in mattinata in Comune, tra l’assessora all’Istruzione Maura Ruggeri, l’assessora con delega al Trasporto Pubblico Simona Pasquali - affiancate da Daniele Ferrari, responsabile del Servizio Trasporti del Comune - con Piergiorgio Poli, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Uno, accompagnato dal collaboratore Matteo Salti, e i rappresentanti di Km Spa - Gruppo Arriva Giovanni Lipreri e Daniele Torresani.

Al centro dell’incontro la questione, da tempo sollevata, di come garantire un trasporto dedicato per gli alunni provenienti dalle scuole dell’Istituto Comprensivo che fanno riferimento alla Campi. Grazie ad un proficuo confronto la soluzione è stata individuata grazie ad una piccola rimodulazione degli orari di ingresso e di uscita che verrà concordata tra i due Istituti Comprensivi interessati. Dal momento che sono aperte le iscrizioni, le famiglie interessate possono rivolgersi alla segreteria dell’Istituto Comprensivo Uno per richiedere il trasporto.

Viva soddisfazione viene espressa dalle assessore Maura Ruggeri e Simona Pasquali in quanto la soluzione individuata permette di mantenere la continuità didattica all’interno dell’Istituto Comprensivo anche per gli alunni che risiedono in quartieri più distanti dalle sedi delle scuole Virgilio e Campi.

