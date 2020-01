Proprietaria a letto, ladri in casa: svuotato anche il frigo

SOSPIRO (8 gennaio 2020) - Ladri in azione a Longardore in piena notte, mentre la proprietaria dorme. I malviventi sono addirittura entrati in camera da letto dove riposava e le hanno rubato gioielli, ricordi di famiglia e svuotato il frigorifero della cucina. Una notte che non scorderà mai. «Ho ancora paura se ripenso a quello che è successo».

Secondo quanto emerso, la gang ha tagliato la recinzione in metallo che delimita la proprietà. Poi, dopo aver attraversato l’appezzamento di terreno, ha forzato la finestra laterale dell’abitazione, una cascina posta proprio nel centro dell’abitato. In pochi secondi sono entrati e hanno agito indisturbati, mentre la proprietaria dormiva al piano di sopra. Hanno rovistato dappertutto, senza però creare disordine o confusione. Hanno leggermente aperto i cassetti delle credenze e rubato tutto quello che hanno trovato. Anche i cassetti dei comò sono stati portati al piano inferiori e ‘ripuliti’ degli oggetti di valore. Ma i ladri non si sono fermati qui. Senza pudore hanno addirittura bevuto da una bottiglia di acqua che poi hanno lasciato mezza piena sul tavolo e svuotato il frigorifero e hanno portato via coppe, salami e formaggi. Indagano i carabinieri.

