Sciopero treni, mercoledì 8 gennaio sospese le limitazioni del traffico

CREMONA (7 gennaio 2020) - Come previsto dalle vigenti disposizioni l’Assessorato all’Ambiente, Clima e Qualità dell’aria della Regione Lombardia ha disposto la revoca, per domani, mercoledì 8 gennaio, delle limitazioni temporanee per il contrasto all'inquinamento atmosferico a seguito dell’indizione, per tale data, dello sciopero regionale nel settore ferroviario. In caso di revoca dello sciopero torneranno in vigore le limitazioni previste nei provvedimenti temporanei di secondo livello. Per l’eventuale disattivazione dei livelli temporanei attivi l’aggiornamento avverrà giovedì 9 gennaio, prossimo giorno di controllo.

Da oggi, martedì 7 gennaio, sono attivi i provvedimenti temporanei di secondo livello in quanto per 10 giorni consecutivi vi è stato il superamento del limite del PM10 di 50 microgrammi/m³. In base ai dati rilevati questa mattina e riferiti alla giornata di ieri, lunedì 6 gennaio, la media delle stazioni del programma di valutazioni della provincia è di 42,5, primo giorno sotto il limite. Venendo invece alla città i dati rilevati sono i seguenti: Fatebenefratelli 46, Cadorna 42, Spinadesco 45, per una media di 44 microgrammi/m³ .

