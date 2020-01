La storia di Filippo commuove l’Italia: adesso il trapianto

CREMONA (7 gennaio 2020) - Il caso di Filippo Petronella, il bimbo di 8 mesi affetto da una rara malattia genetica - l’HLH linfoistiocitosi - è diventato un caso nazionale. Ieri mattina l’intera rubrica del Tg3 nazionale, FuoriTg è stata dedicata alla donazione del midollo osseo. Oggi partirà dalla Germania il midollo di cui il piccolo Filippo ha bisogno per sconfiggere la malattia di cui è affetto. Il trapianto — che avverrà domani presso gli Spedali Civili di Brescia — è l’unica soluzione per assicurare la sopravvivenza al piccolo, anche se il percorso sarà lungo, ha a sua volta sottolineato in più occasioni la mamma, Serena Savi. Per trovare il donatore mamma Serena e papà Silvio hanno dato il via a una campagna di informazione sulla donazione di midollo in stratta collaborazione con l’Admo.

