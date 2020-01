Multe, quelle incassate sono meno della metà

CREMONA (7 gennaio 2020) - L’evasione delle multe è una piaga nella gran parte delle città italiane. Lo dicono i numeri. Se si guarda all’anno 2018, i Comuni avrebbero dovuto incassare, in totale, 1,6 miliardi di euro, ma le sanzioni pagate si sono fermate a 605 milioni di euro, vale a dire il 37% del previsto. Lo studio di riferimento è stato condotto e pubblicato dal quotidiano Il Sole - 24 Ore. Entra nelle casse del Comune di Cremona il 45,8 per cento dei verbali elevati. In tutta la Lombardia soltanto due capoluoghi di provincia vanno oltre il 50 per cento: Sondrio e Varese, rispettivamente con 80,9 e 50,4 %.

