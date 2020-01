Vandali rompono i giochi: «Presto telecamere»

OSTIANO (7 gennaio 2020) - Uno dei giochi del parco pubblico situato fra il castello e la strada è stato vandalizzato durante le ore notturne, stessa sorte per i cordoli che dividono l’area protetta dalla strada. Questi sono gli ultimi capitoli di una serie di bravate – dai falò appiccati davanti alla scuola media all’immondizia segno di bivacchi proprio di fronte all’ingresso dell’edificio – che sono probabilmente da ricondurre a gruppi di ragazzi irrequieti, entrati in azione durante le vacanze natalizie. Gesti che oltre a rappresentare un pericolo concreto per i bambini, che rischiano di farsi male avvicinandosi ai giochi rotti, per l’amministrazione comunale sono costi oggettivi visto che sarà necessario sistemare. Per contrastare gli incivili, però, nel 2020 scatteranno misure che i cittadini attendono da tempo: l’installazione di telecamere di videosorveglianza e l’assunzione di un agente di polizia locale.





