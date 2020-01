«Dopo 25 anni di lavoro trattata da straniera»

CREMONA (6 gennaio 2020) - Da Soresina a York, in Gran Bretagna, per amore di un uomo e di un Paese. Ma dopo 25 anni arriva il tradimento e l’amore si spezza e la storia sembra finire: non quella con il marito, sempre salda, ma quella con il Regno Unito, diventato ostile verso gli europei. Un Paese dove gli immigrati a cui viene urlato: «Tornatene a casa tua» sono gli italiani e gli altri europei che hanno creduto alla promessa di un’Unione dove le persone potessero muoversi liberamente.

È il racconto di Daniela, figlia di un ex militare della Guardia di Finanza e diplomata in Ragioneria al Ponzini, che durante una vacanza a Londra si è innamorata di un uomo, lo ha sposato e si è trasferita nella capitale britannica e poi a York. In Gran Bretagna dal 1995, Daniela Corbitt insegna l’italiano: «Mi sono innamorata — racconta — di questo Paese liberale che ti offre la possibilità di reinventarti. E se Londra è una grande città multiculturale, eclettica, York è bellissima».

«Ma ora — spiega Daniela — tutto è cambiato e l’aria è pesantissima. Fra i miei amici europei c’è chi è stato insultato sull’autobus. Per strada urlano: tornatevene a casa vostra. E noi ci sentiamo a casa nostra qui, dopo tanti anni. Qualcosa si è rotto ed è come la fine di una storia d’amore: guardo questo Paese, non lo riconosco più e mi chiedo: Cosa è successo? Ci accusano di essere parassiti che succhiano il sangue allo Stato, ma io ho sempre lavorato e dal welfare non ho mai preso nulla».





© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO