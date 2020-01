Alpini, la fanfara in centro tra emozioni e applausi

CREMONA (5 gennaio 2020) - Missione compiuta. Tra emozioni, suggestioni, senso di appartenenza e una notevole dose di gioia. Gioia autentica. La felicità di esserci. Gli Alpini della sezione Cremona-Mantova hanno lasciato il segno, questa mattina, nel cuore della città, nella tradizionale manifestazione ‘Auguri in musica’. Il programma ha senz’altro onorato le attese. A metà mattinata, intorno alle 10,30, c’è stata la cerimonia, sempre toccante, dell’alzabandiera, presso la sede di via Realdo Colombo. A seguire ha preso avvio la sfilata per le vie cittadine con a capo la Fanfara Tridentina.

