Auto prende fuoco, vigili del fuoco in azione

SONCINO (6 gennaio 2020) - Fiamme e allarme nei dintorni di via Lanfranco dove nella tarda serata tra sabato e ieri una berlina è andata bruciata. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco di Orzinuovi che, fortunatamente, hanno in breve domato le fiamme che avevano già consumato l’autovettura incenerendola. Nessuno è rimasto coinvolto e il rogo, che non ha causato feriti, è stato estinto prima di potersi propagare alle abitazioni vicine. Le cause sono ancora al vaglio dei pompieri ma sarebbe da escludere un’azione dolosa. Con ogni probabilità a scatenare l’incendio sarebbe stato un cortocircuito alla centralina.

