Il più bel presepe è nella chiesa di S. Archelao

CASTELVERDE (6 gennaio 2020) - É la natività della parrocchia di Sant’Archelao ad avere vinto il contest Il mio presepe 2019, ideato dalla diocesi di Cremona per valorizzare gli allestimenti sparsi sul territorio e soprattutto i volontari che si sono impegnati per realizzarli. A scegliere sono stati gli utenti di Facebook, chiamati ad esprimere le loro preferenze fra gli oltre 50 presepi in gara, attraverso un semplice like. A dire il vero il concorso, senza premi in palio se non la grande soddisfazione, ha stabilito due vincitori: la famiglia Bigatti di Casirate d’Adda (Bergamo) per la categoria presepi domestici, e appunto quello di Castelverde per quanto riguarda gli allestimenti di gruppo. Grazie a circa 270 like fra cui quello del sindaco Graziella Locci, il presepe di Castelverde ha trionfato ed è ora l’orgoglio del paese intero. Un risultato che ha fatto sorridere sia il parroco don Giuliano Vezzoni sia i volontari che si sono dati da fare, circa una decina.

