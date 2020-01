In città è iniziata l'era dei monopattini elettrici

CREMONA (5 gennaio 2020) - Equiparati alle biciclette da uno specifico emendamento alla manovra economica 2020, i monopattini elettrici possono ora circolare liberamente nelle aree urbane, sia sul manto stradale che sulle piste ciclabili. Già da tempo diffuse nelle grandi metropoli mondiali, le tavole a due ruote alimentate da un motore ecologico sono il mezzo di trasporto più trendy del momento e sono pronte a irrompere in tutto lo Stivale. Comprese le città che, per intensità e frequenza degli spostamenti, vengono considerate a misura d’uomo. Proprio come Cremona, dove non manca chi ha scelto di dotarsi di un monopattino elettrico già nei mesi passati, sfidando l’ambiguità normativa innescata dal decreto Toninelli sulla micromobilità. A porre fine alla controversia ha provveduto la legge 160 del 27 dicembre 2019, che ha sdoganato la circolazione dei monopattini elettrici. Inaugurando, di fatto, una nuova era della smart mobility.

