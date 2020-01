Il vicino si accorge dei ladri e li mette in fuga

ROBECCO D'OGLIO (5 gennaio 2020) - Coppia di anziani in chiesa per la messa, i ladri cercano di scardinare l’ingresso della loro abitazione con un piede di porco ma il tempestivo intervento di un vicino li costringe alla fuga: «Voi chi siete? E cosa state facendo con quell’arnese alla porta dei miei vicini? Andate via oppure chiamo i carabinieri», ha urlato l’uomo alla gang, pare due uomini a volto scoperto, che senza pensarci troppo si sono messi a correre per poi allontanarsi a bordo di una utilitaria scura guidata da una terza persona. In quel momento il vicino, ancora visibilmente scosso per l’accaduto, avrebbe lanciato l’allarme telefonando ai due anziani: «Correte a casa che sono venuti i ladri».

