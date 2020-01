Lotta ai piccioni, "Allarme decoro in centro"

PIZZIGHETTONE (5 gennaio 2020) - Sono centinaia, forse migliaia a giudicare dagli stormi che si notano spesso sopra i tetti del centro storico, e stanno creando notevoli disagi ai cittadini. Ora per porre fine al proliferare dei fastidiosi piccioni, che con il loro guano sporcano vie e marciapiedi, il Comune ha deciso di rivolgersi ad un esperto: per il momento ha stanziato 860 euro affidando allo zoologo genovese Paolo Pietro Albonetti un incarico ben preciso, e cioè censire la popolazione di colombi e studiare una strategia adatta per limitarne la diffusione a medio e lungo termine.

A segnalare i disagi legati a guano, piume e carcasse di animali morti, che determinano problemi di decoro e igiene, era stato anche il consigliere di minoranza Giancarlo Bissolotti attraverso un’interpellanza.

