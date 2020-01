Sospesa per dieci giorni la licenza del Juliette 96

CREMONA (3 gennaio 2020) - Licenza sospesa per la durata di dieci giorni. Torna ancora una volta sotto i riflettori della cronaca il Juliette 96 di via Mantova, che ferma la propria attività (analogo provvedimento venne preso nell'agosto del 2017) su disposizione del Questore della Provincia di Cremona. La misura si è resa necessaria a seguito di più risse, verificatesi nel periodo compreso tra i mesi di novembre e dicembre del 2019, con conseguente intervento delle “Pantere” della Squadra Volante. Nel corso degli accertamenti svolti, è stato appurato che due giovani riportavano lesioni personali medicate e refertate presso il Pronto Soccorso del locale Ospedale Maggiore, con prognosi, rispettivamente, di dieci e venti giorni, mentre un terzo veniva ricoverato in “prognosi riservata” a seguito delle gravi lesioni riportate.

Nel corso dell’attività istruttoria si è, inoltre, accertato che, nel gennaio del 2019, era avvenuta una aggressione ai danni di un avventore che, nella circostanza, era stato colpito da un altro cliente con un bicchiere, riportando lesioni da taglio al volto, medicate e giudicate guaribili con prognosi di sette giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO