Monossido killer, muore la 45enne Patrizia Bonvini

PIEVE D'OLMI (3 gennaio 2020) - Monossido killer: il gas che uccide in silenzio non ha lasciato scampo, nella notte, alla 45enne Patrizia Bonvini, infermiera all'ospedale maggiore di Cremona. Intossicati anche il figlio 18enne, trasportato in elisoccorso all'ospedale di Brescia, il marito 49enne e un vicino di casa: tutti trattati in camera iperbarica, non sono in pericolo di vita. Stando ai primi accertamenti, eseguiti da carabinieri e vigili del fuoco, l'esalazione potrebbe essere stata causata dal malfunzionamento della caldaia.

