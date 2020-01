Maxi sconti al via, commercio in cerca di una boccata d'ossigeno

CREMONA (3 gennaio 2020) - Per i negozianti, sono l’occasione per alleggerire il magazzino, «anche se con guadagni ridottissimi»; per i clienti, invece, sono il momento migliore per trovare offerte significative e una buona disponibilità di capi: scattano domani a Cremona, come in tutto il resto della Lombardia, nelle attività di vicinato del centro storico quanto nei poli commerciali, i saldi invernali. E mai come quest’anno, al tramonto di una stagione complicata, il commercio in generale va alla ricerca di una boccata d’ossigeno.

Non lo nasconde Confcommercio: «Riponiamo molte attese, dopo un Natale comunque al di sotto delle previsioni», ammettono il presidente dell’associazione, Vittorio Principe, e il presidente provinciale di Federmoda, Marco Stanga.

Del resto, l’ufficio studi di Confcommercio prevede una spesa media per famiglia di 324 euro e acquisti individuali per 140. Stimando che approfitteranno delle promozioni quasi i due terzi delle famiglie (15,6 milioni su 26 milioni) per un volume di affari di oltre cinque miliardi di euro. Dati in linea con quelli dello scorso anno.

