Paese green, a Cornaleto i lavori del parco fotovoltaico

FORMIGARA (2 gennaio 2020) - Quando l’ecologia va a braccetto col risparmio. Sono iniziati a Cornaleto, in piazza Nassiriya, i lavori per la realizzazione del parco fotovoltaico progettato dal Comune. I pannelli verranno installati in un’area di quattromila metri quadrati, limitrofa alla piazzola ecologica della frazione: l’impianto avrà una potenza di picco pari a circa 200 kWp e consentirà all’amministrazione di dimezzare la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica in tutti gli edifici pubblici (scuole, palazzo comunale, biblioteca civica).

Il progetto, approvato dal consiglio comunale con voto unanime, è stato finanziato nel 2019 attraverso i fondi ministeriali dedicati ai Comuni (50 mila euro) per l’efficienza energetica e lo sviluppo territoriale sostenibile. Si procederà per stralci funzionali e l’intervento dovrebbe completarsi nell’arco di un triennio.

