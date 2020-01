Fuoristrada, auto cappottata e 27enne ferita

FARFENGO (1 gennaio 2020) - Fuoriuscita da brividi lungo la provinciale che collega Annicco allo svincolo per la Paullese, nei pressi di Farfengo. Ieri, qualche minuto prima delle 20, una Lancia Y guidata da una 27enne annicchese ha sbandato verso destra, finendo con le ruote sull’erba; a quel punto la conducente non è più stata in grado di controllare la vettura che, dopo lo scontro con un manufatto in cemento, si è ribaltata in un campo. Soccorsa dai volontari della Croce Rossa di Pizzighettone, la ragazza è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Maggiore di Cremona. Da quel che si è appreso, pare non abbia riportato ferite serie.

