In preghiera sulle balle di fieno

CELLA DATI (2 gennaio 2020) - Una quarantina di persone, senza contare chi, anche solo per qualche minuto, ha deciso di varcare la soglia della chiesa parrocchiale dedicata a Santa Maria Assunta che fa parte dell’unità pastorale di Cella Dati, Pugnolo, Sospiro, Tidolo, Longardore, San Salvatore e Derovere: il Capodanno alternativo promosso da don Umberto Zanaboni (presente anche don Federico Celini, arciprete della parrocchia di San Siro a Sospiro) ha visto una buonissima partecipazione di fedeli provenienti da tante zone del territorio provinciale. Bambini accompagnati da genitori, ma anche giovani coppie e anziani o persone sole. Ad accoglierli, all’esterno, alcune candele. Poi un volta varcata la soglia della parrocchiale, tante balle di fieno al posto dei banchi. Nessuno sfarzo o ricchezza, ma l’essenzialità di una mangiatoia per pregare tutti assieme ma anche in modo intimo e personale per la pace, in attesa del nuovo anno che è appena iniziato.

