Castelvetro, chiesa gremita per l'addio a Pinuccia

CASTELVETRO PIACENTINO (1 gennaio 2020) - «La mia stella sarà per te una fra le migliaia di stelle, ma mi riconoscerai e allora ti piacerà guardarle tutte… Quando guarderai il cielo, di notte, rideranno per te tutte le stelle. Perché io vivrò e ti sorriderò». É con questa celebre citazione tratta da Il piccolo principe di Antonie de Saint-Exupèry che i nipoti hanno voluto ricordare Giuseppina Marcinnò, per tutti Pinuccia, morta alla soglia dei 66 anni in un infortunio sul lavoro alla Copap di Monticelli. Hanno letto la frase in una gremita chiesa dello Spirito Santo, a Croce, dove ieri pomeriggio erano seduti tanti colleghi e i dirgenti della storica cooperativa per la quale la donna ha lavorato oltre quarant’anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO