Viabilità e parcheggio, da oggi cambia tutto

CREMONA (2 gennaio 2020) - I lavori di riorganizzazione del parcheggio interno dell’ospedale di Cremona sono conclusi: da oggi sarà attivo il nuovo sistema di accesso. Con la novità principale che riguarda la creazione di due aree distinte (Area Bianca e Area Gialla) alle quali si accede attraverso modalità predefinite che faciliteranno la fruizione alle persone fragili, ai volontari e ai dipendenti. Un progetto articolato di riqualificazione dell’intera area che rappresenta anche, se non una rivoluzione, almeno un cambiamento significativo soprattutto rispetto ad abitudini consolidate e non sempre ortodosse. «Va ricordato che negli ultimi anni — quasi ogni giorno — si è dovuto far fronte a situazioni caotiche (macchine parcheggiate davanti alle uscite di emergenza, agli idranti, sulle aiuole, nelle corsie di emergenza) a svantaggio della sicurezza e della viabilità» ricorda non a caso la dirigenza dell’Asst.

Le altre novità di rilievo: l’incremento degli stalli per disabili (15 in più rispetto al numero minimo previsto dalla legge), la creazione di dieci stalli adiacenti al Pronto Soccorso Pediatrico, l’istituzione di nuovi percorsi pedonali, la ridefinizione della viabilità (dei sensi di marcia) e la realizzazione di tre aree dedicate ai mezzi dei vigili del fuoco. Non solo: è stato previsto un nuovo ingresso pedonale da via Ca’ del Ferro per facilitare la fruizione del parcheggio esterno, oggi praticamente inutilizzato.

