Tanti cremonesi in piazza Stradivari per festeggiare Capodanno

CREMONA (1 gennaio 2020) - È stato un veglione di rock’n’roll e arte circense quello che ha acceso la notte di San Silvestro in piazza Stradivari: lo show di Slick Steve and The Gangsters ha accompagnato nel nuovo anno una folla gioiosa e elettrizzata. Sul palco, per il rituale brindisi di mezzanotte, sono saliti il sindaco Gianluca Galimberti e l’assessore Barbara Manfredini, al fianco del presentatore della serata Luca ‘Splash’ Guarneri. A sorvegliare la piazza nella notte di festa hanno provveduto le forze dell’ordine, con gli agenti della Polizia locale in prima linea per verificare il rispetto delle ordinanze anti-alcol e anti-botti.

