Ancora auguri fotocopia: scoppia la polemica

POZZAGLIO (31 dicembre 2019) - Gli auguri di Natale infiammano la polemica tra minoranza e amministrazione. «Il sindaco di Pozzaglio – incalza l’opposizione – ha in larga parte copiato il discorso di Natale da quello del 2013 del sindaco di Cotronei in provincia di Crotone: la riteniamo un’imbarazzante mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini». Pronta la replica del primo cittadino Biondo Caruccio: «Era un mio pensiero trasferito ai cittadini di Pozzaglio. Non ho copiato niente e tengo a precisare che una lettera è copiata quando viene riprodotta integralmente. Nel leggere vari testi ho fatto miei alcuni pensieri ma su questo non devo dare spiegazioni alla minoranza. Quello scritto rappresenta il pensiero mio e che l’amministrazione ha voluto rivolgere ai pozzagliesi». Nei giorni scorsi, un caso simile si era verificato a Spinadesco.

