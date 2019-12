Incidente in via Giordano, auto ribaltata

CREMONA (28 dicembre 2019) - Scontro fra due auto, un ferito e traffico in tilt, intorno alle 18,30 di oggi, lungo via Giordano per cause in corso di accertamento. Un uomo di 73 anni è rimasto ferito ed è stato portato all'Ospedale Maggiore in codice giallo. Sul luogo sono intervenuti - oltre al 118 e all'automedica, la polizia locale e i vigili del fuoco.

