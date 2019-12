Animali abbandonati, dicembre mese nero

SONCINO (28 dicembre 2019) - Nel borgo, purtroppo, non è stato per tutti un buon Natale: dicembre nero sul fronte di abbandoni e smarrimenti. In poco più di due settimane sono quattro i cani trovati nelle campagne del borgo, senza padrone, targhetta e microchip. I volontari in azione per cercare nuove famiglie.

Tra le tante unicità dovute alle bellezze storiche e paesaggistiche, sfortunatamente Soncino conta anche un primato ben più triste. La cittadina medievale, infatti, è uno dei paesi prediletti per l’abbandono dei cani, specialmente nella zona dell’Oglio e nell’immediata periferia. Negli ultimi anni il fenomeno si è intensificato sempre di più e dai 12 casi del 2017 è cresciuto inesorabilmente fino ai 20 accertati nel 2018.

