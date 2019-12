Caorso, i regali di Michelle ai piccoli pazienti di Oncologia

CAORSO (29 dicembre 2019) - Sono doni speciali, soprattutto perché arrivano da una bambina di otto anni, quelli che l’altro ieri sono stati consegnati al reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Parma: la piccola Michelle Rizzoli li ha acquistati con il ricavato di un’intensa attività artigianale che l’ha portata a realizzare centinaia di portachiavi, bracciali e altre originali creazioni. Ha incassato circa seimila euro con i quali, aiutata da mamma Lyudmyla Novakivska e papà Filippo Rizzoli, ha comprato medicinali non rimborsati dal sistema sanitario nazionale e giocattoli per i bambini ricoverati. É il suo modo per sostenere chi come lei ha trascorso tanti giorni nelle stanze di ospedale.

