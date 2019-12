Il prefetto in redazione: «Con voi in mezzo alla gente»

CREMONA (28 dicembre 2019) - «Ogni mattina, alle 5, leggo la versione digitale de La Provincia. Prima gli articoli, poi le lettere al direttore. È un modo per capire che cosa accade sul territorio. Oggi sono venuto a fare gli auguri e a ringraziare chi realizza la testata di riferimento della provincia: dal direttore ai giornalisti a chi, ogni giorno, la confeziona e la stampa». Dalla visita del prefetto di Cremona, Vito Danilo Gagliardi, alla redazione de La Provincia di ieri pomeriggio, sono emersi spunti interessanti sul lavoro svolto, e su quello da fare, da parte di chi rappresenta il Governo nel territorio Cremonese. Il tutto alla presenza del direttore, Marco Bencivenga, che ha fatto gli onori di casa, del presidente della Libera Associazione Agricoltori cremonesi, Riccardo Crotti, e del direttore di Publia, Marco Aschedamini. «Il giornale sostiene il lavoro della Prefettura, soprattutto per quel che riguarda uno degli obiettivi più rilevanti che ho indicato subito dopo il mio insediamento: il coordinamento degli enti con l’obiettivo di fare rete, una rete la cui vitalità emerge giorno dopo giorno. Conta essere in mezzo alla gente, sentire e vedere la realtà».

