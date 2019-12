Isola Serafini: l'impianto di risalita dei pesci passa al Comune

MONTICELLI (28 dicembre 2019) - Dal primo gennaio a gestire dal punto di vista turistico l’impianto di risalita della fauna ittica a Isola Serafini sarà il Comune, che al più presto aprirà un bando per la raccolta di manifestazioni d’interesse allo scopo di coinvolgere associazioni del territorio. Si chiude così un iter burocratico complesso, che negli ultimi due anni ha di fatto impedito l’apertura al pubblico. Il passaggio di competenze sarà possibile grazie ad una convenzione, appena approvata dal consiglio comunale monticellese, che stabilisce il passaggio da Aipo al Comune stesso. L’ente locale riceverà un contributo di 30 mila euro annui che serviranno proprio per l’organizzazione di eventi e attività, comprese le visite guidate per le scolaresche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO