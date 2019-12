Bufera sul sindaco Lazzari: «Ha copiato gli auguri»

SPINADESCO (28 dicembre 2019) - «Gli auguri di Natale del sindaco Roberto Lazzari sono la fotocopia di quelli pubblicati su internet dal sindaco di Genova Marco Bucci». Chi in questi giorni a Spinadesco sta mettendo in giro questa voce ha spedito al giornale anche i due testi che messi a confronto, in effetti si assomigliano molto a partire dalle prime righe, dove l’unica parola cambiata è città (rivolta a Genova) sostituita con paese (per Spinadesco). Il primo cittadino però non ci sta e parla di «polemica inutile e fine a se stessa». L’articolo messo in discussione è il saluto pubblicato in questi giorni da Lazzari sulla prima pagina del bollettino comunale e distribuito in tutte le famiglie, ampi stralci del quale sono stati estrapolati dalla rete. Un copia e incolla che non è passato inosservato a chi evidentemente ha una certa dimestichezza nell’usare i motori di ricerca e quando si è accorto, anziché far finta di nulla, ha deciso di rendere pubblica quella che a suo dire è una vera e propria gaffe.

