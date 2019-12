Capodanno a Cremona tra musica dal vivo, giocoleria e cabaret

CREMONA (27 dicembre 2019) - Sonorità vintage e moderne, Swing, Rock’n Roll cabaret e giocoleria. Si presenta così la festa organizzata e promossa, come stabilito dalla cabina di regia del DUC (Distretto Urbano del Commercio), dal Comune di Cremona per salutare il 2019 e festeggiare l'inizio del 2020. Sul palco, allestito in piazza Stradivari, a partire dalle 22.30, la band Slick Steve and The Gangsters animerà la serata in attesa del nuovo anno con musica dal vivo e intrattenimento. L'evento è stato presentato questa mattina dall'assessore al Turismo, City Branding e Sicurezza Barbara Manfredini, affiancata da Mariarosa Bricchi, vice comandante della Polizia Locale, e da Valerio Demaldè, funzionario dell'Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea (Ufficio Commercio).

Slick Steve and The Gangsters è un quartetto che si è formato nel 2011 a Brescia. L’idea è nata da Slick Steve (alias Stephen Hogan), cantante e showman madrelingua inglese e Alle B. Goode, giovane e talentuoso chitarrista riconoscibile per il suo stile Rock’n Roll. Il progetto è basato su una consapevole contaminazione artistica tra sonorità vintage e moderne, Swing, Rock’n Roll e performance circensi, che spaziano dalla magia alla giocoleria. Questo mix in sede live si trasforma in una sorta di allegro carrozzone dove lo show inizia all’arrivo della band e finisce in un set cabaret (per maggiori dettagli sulla band si veda la scheda allegata). La serata, condotta dal giovane cremonese Luca Guarneri (SPLASH), proseguirà con il brindisi di mezzanotte alla presenza del Sindaco Gianluca Galimberti e dell’Assessore Barbara Manfredini. E poi ancora musica e tanto altro con Slick Steve and The Gangsters fino alle 0,30.

“Un sincero ringraziamento a tutti i Settori e Servizi del Comune che si sono attivati e stanno lavorando in vista della festa di Capodanno e agli sponsor che ci hanno supportato con il loro contributo non solo nella realizzazione di questo evento, ma anche per tutte le altre iniziative del Natale 2019”, commenta l'Assessore Barbara Manfredini, che aggiunge: “Per salutare il 2020 è stato individuato un gruppo di artisti che non si limita a fare musica dal vivo, ma unisce alle proprie canzoni esibizioni davvero particolari e suggestive. La festa in piazza Stradivari è stata pensata per dare un gusto frizzante a questo Capodanno ed offrire uno spettacolo vivace in grado di coinvolgere tutti e i giovani soprattutto. Sarà una bella sfida e sono convinta che la città risponderà positivamente”.



Particolare attenzione, come sempre in tali occasioni, anche all’aspetto sicurezza. Dalle ore 21 del 31 dicembre 2019 alle ore 02.00 del 1° gennaio 2020, come da ordinanza del Sindaco, sarà in vigore il divieto di vendita per asporto di bevande di qualsiasi natura in bottiglie di vetro o lattine nei pubblici esercizi ed attività commerciali che si trovano in piazza del Comune, piazza Stradivari, piazza della Pace, via Verdi, corso Vittorio Emanuele II sino a via Ponchielli, via Monteverdi, via Lombardini, via Beltrami, via Gonfalonieri, via Solferino, largo Boccaccino, piazza S.A.M. Zaccaria, via Baldesio, via Gramsci, via Capitano del Popolo. All’interno di piazza Stradivari sarà vietato il consumo di bevande alcoliche. La violazioni di tali norme comporta una sanzione pecuniaria sino a 300 euro.

Inoltre, per prevenire altri tipi di rischi, un’altra ordinanza del Sindaco stabilisce che dal 31 dicembre 2019 al 1° gennaio 2020, all’interno della zona di particolare rilevanza urbanistica (individuata dal perimetro circoscritto da via Dante, via Ghinaglia, via Massarotti, via Cadore, via S.M. in Bethlem, via Gaspare Pedone e via Decia), nonché in luoghi pubblici e nelle aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio, è vietato fare esplodere artifici pirotecnici di libera vendita che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante quali, ad esempio, raudi e petardi. Al di fuori di questo perimetro, l’utilizzo di tali prodotti è consentito a condizione che non costituisca disturbo, danno o molestia a persone o animali. E’ comunque sempre vietato far esplodere giochi pirici di libera vendita nel raggio di 200 metri dagli ospedali, dalla case di cura, dai ricoveri pubblici di animali. Dalle ore 21 del 31 dicembre 2019 alle ore 02.00 del 1° gennaio 2020 divieto di introdurre ed utilizzare in piazza Stradivari artifici pirotecnici ad effetto esplodente, scoppiettante, crepitante o fischiante, nonché bombolette di spray urticanti ed altri oggetti potenzialmente pericolosi. Anche in questo caso le violazioni a tali norme, qualora la legge non disponga diversamente, comportano una sanzione pecuniaria sino a 300 euro.

