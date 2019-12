Sicurezza, cinque giorni di chiusura per il bar Crisé

SORESINA (27 dicembre 2019) - Altro locale pubblico chiuso a Soresina. Alle 10.30 i carabinieri della stazione cittadina sono intervenuti al bar Crisé di via Trento e Trieste. Anche in questo caso, su disposizione del questore di Cremona, è stato applicato l'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sulla scorta dei ripetuti sopralluoghi eseguiti nelle scorse settimane dai militari, durante i quali è stata accertata la presenza di diversi avventori con precedenti penali e di polizia, che in più occasioni, a causa dell'assunzione di bevande alcoliche, hanno dato origine a situazioni di tensione. L'esercizio, gestito da una 33enne cinese, rimarrà chiuso cinque giorni.

