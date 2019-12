Furti: a Cremona quattro al giorno e in provincia otto

CREMONA (27 dicembre 2019) - I dati, gli ultimi disponibili e aggiornati al 31 dicembre 2018, forniti dalla Prefettura ed elaborati dall’Unità di staff Economico Finanziario e Fiscalità - Demografici e Statistica del Comune di Cremona per l’Annuario Statistico 2019, attestano come, sul fronte della criminalità, la vera emergenza del territorio resti quella dei furti in abitazione. Sono stati 1.458 a Cremona e 3.094 in provincia. Tradotto: complessivamente, quasi quattro al giorno nel solo capoluogo e più di otto ogni 24 ore considerando lo scenario Cremonese. Numeri che certificano un allarme resistente da anni, oltre che un’insidia complicata da combattere a dispetto dei servizi sempre più frequenti e sempre più capillari organizzati da carabinieri e polizia, che a quel fronte, non a caso, dedicano sempre maggiore attenzione. E cifre che non hanno eguali in alcuna delle altre tipologie di reato prese in esame.

