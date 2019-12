Rubano un armadio, ma dentro ci sono fucili

OSTIANO (27 dicembre 2019) - Ladri in azione, ancora una volta, nel paese in riva all’Oglio, durante le festività di Natale. La gang ha scardinato un armadietto blindato e lo ha portato via, probabilmente pensando che all’interno vi fossero gioielli e preziosi e invece c’erano fucili da caccia. Poi, disturbati forse dall’arrivo dei proprietari, si sono dati alla fuga. La refurtiva è stata recuperata in un campo dai carabinieri di Solarolo Rainerio, abbandonata tra Isola Dovarese e Piadena. «In casa non abbiamo oggetti di valore o soldi» spiegano i residenti. Secondo quanto emerso, sembrerebbe che il colpo sia stato messo a segno durante il pomeriggio, approfittando dell’assenza dei proprietari, che in quel momento si trovavano al lavoro.

