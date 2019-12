Gatto su un pioppo di trenta metri: è Sos

CREMONA (26 dicembre 2019) - Gatto sull’albero: è Sos. La famiglia Ferrari è disperata e sta cercando in ogni modo una soluzione, che attualmente non si trova. Grisù era sparito da tre giorni, ma questa mattina presto è stato individuato in cima ad un pioppo di una trentina di metri. Il gatto miagola in continuazione, probabilmente spaventato: si trova nella zona di via Tolmezzo, dietro alla Ocrim. «Abbiamo provato ogni cosa. Abbiamo sentito i vigili del fuoco ma dicono che l’altezza è troppa, abbiamo sentito ditte con il cestello mobile ma niente, non arrivano così in alto. Gli addetti del taglio delle piante a quella altezza si appoggiano ad una ditta esterna (potatori acrobati) della Valtellina che però forse solamente domani riusciranno ad intervenire. Il problema è che in questi giorni di festa è ancora più complicato. Siamo disperati. Tre giorni senza cibo e acqua sono tanti e la notte è fredda. Non sappiamo più cosa fare». L’intera famiglia è sotto l’albero dei vicini da ore, cercando soluzioni anche fantasiose con corde e assi di legno, ma l’impresa fino a questo momento risulta impossibile. «Siamo disperati, chiunque possa darci un’idea sarà utile». E Grisù dall’alto continua a miagolare.

