Castelvetro, a San Giuliano le campane suonano di nuovo

CASTELVETRO (24 dicembre 2019) - Doppio dono di Natale per i cittadini di San Giuliano: le campane della chiesa parrocchiale hanno ripreso a suonare e l’edificio religioso è ora più bello e più sicuro. Nei giorni festivi, per i fedeli della frazione castelvetrese, non poteva dunque esserci regalo migliori. Gli importanti e attesi lavori sono costati circa 200mila euro e sono stati sostenuti anche grazie ai proventi dell’8 per mille.

