Tenta il colpo al Decathlon, arrestato

CREMONA (23 dicembre 2019) - Sabato scorso, intorno alle 15,30, i carabinieri del Nor - sezione Radiomobile - hanno arrestato in flagranza del reato di rapina impropria aggravata interno a esercizio commerciale un serbo 43enne, pregiudicato, in Italia senza fissa dimora. L’uomo - nel nuovo Decathlon in via Sesto - si è impossessato di un paio di scarpe sportive e di un paio di leggins e li ha occultati in una borsa. Ma il sistema antitaccheggio l’ha fatto scoprire. Nel tentativo di darsi alla fuga ha aggredito un addetto alla sicurezza colpendolo al volto con un pugno. Il serbo è stato bloccato e arrestato dai carabinieri. Questa mattina la convalida dell'arresto: resterà in carcere. Il processo è stato fissato il 10 gennaio.

