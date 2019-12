Scappa dal pulmino della comunità, investita 11enne

CREMONA (23 dicembre 2019) - Intorno alle 17,10 di ieri in via Olona-Serio una 11enne - ospite della comunità di via Bonomelli - a causa di un litigio con un'amica della comunità, è scesa dal pulmino, scappando da via Olona a via Serio. La ragazzina ha attraversato la strada senza guardare ed è stata urtata da un'auto in transito. Sul posto il 118.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO