"Siamo distrutti", la Copap piange Pinuccia

MONTICELLI D'ONGINA (23 dicembre 2019) - Morire alla soglia dei 66 anni e della meritata pensione, di sabato pomeriggio a pochi giorni dal Natale: il tragico infortunio di via Del Progresso, costato la vita a Giuseppina Marcinnò di Castelvetro, ha lasciato tutti senza parole e con diversi interrogativi. L’impianto della Copap, Cooperativa produttori aglio piacentino, è sotto sequestro per consentire gli accertamenti dell’autorità giudiziaria e i primi a volere chiarimenti e giustizia sono i familiari, che oggi si sono recati in caserma a Monticelli.

In base a quanto è stato possibile apprendere la donna, impegnata nell’ultima fase del confezionamento delle cipolle, sarebbe salita sul nastro trasportatore che l’ha intrappolata e schiacciata.

