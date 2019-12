Più costi per il personale, ipotesi aumento delle rette

CREMONA (22 dicembre 2019) - La retta giornaliera della Rsa Cremona Solidale, l’ex Soldi, aumenterà di 2,10 euro al giorno, passando dagli attuali 54,4 a 56,5 euro al giorno. Lo prevede il bilancio preventivo approvato dal vecchio Consiglio di amministrazione, ma non ancora ratificato da quello nuovo composto dal presidente riconfermato, Emilio Arcaini, e dai consiglieri Andrea Barzanti, Luisa Guglielmi, Sergio Morandi e Marialuisa Rocca. Perché la proposta di aumento diventi effettiva, infatti, deve essere vagliata dall’Amministrazione comunale e deve quindi passare dalla Commissione consiliare Politiche alla Persona, presieduta da Riccardo Merli, dal Consiglio e infine deve essere adottata con una delibera di giunta. Il percorso dovrebbe portare a far scattare l’aumento a febbraio. Un incremento di quasi il 4% che, se può essere poco significativo calcolato giornalmente, diventa un aumento di circa 750 euro all’anno per ogni ospite. Che moltiplicato grossolanamente per i circa 400 assistiti dà un maggior gettito di circa 300 mila euro annui alle casse di Cremona Solidale.

