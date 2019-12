Primari, all'ospedale Maggiore un'altra 'rivoluzione'

CREMONA (22 dicembre 2019) - Fra nubi resistenti e periodiche polemiche, all’ospedale Maggiore avanza la riorganizzazione. A tappe forzate. Perché il direttore generale Giuseppe Rossi e i vertici della locale Azienda socio sanitaria territoriale sono chiamati ora alla sostituzione di altri tre primari: il 31 dicembre, infatti, sarà l’ultimo giorno di lavoro per il direttore del Dipartimento Chirurgico, Mario Martinotti, per il direttore del Dipartimento di Salute Mentale e dell’unità operativa di Psichiatria dell’Oglio Po, Antonio Minervino, e per quello di Urologia, Carlo Del Boca.

Ora, in attesa della pubblicazione del concorso, da gennaio la Chirurgia sarà affidata ad interim a Guglielmo Giannotti (attuale direttore dell’unità operativa di Chirurgia all’Oglio Po), con Paola Mosa, direttore socio sanitario dell’Asst che avoca temporaneamente a sé il Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze, mentre la referente dell’unità operativa di Psichiatria dell’Oglio Po sarà Daniela Borella. Per l’Urologia è già stato bandito e chiuso il concorso, che si svolgerà a breve. Un’altra «rivoluzione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO